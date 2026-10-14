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Нардепа Гончаренка офіційно виключили з фракції "Європейська Солідарність"

11:19 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Нардепа Гончаренка офіційно виключили з фракції "Європейська Солідарність" Фото: нардеп Олексій Гончаренко (Getty Images)
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Народного депутата Олексія Гончаренка офіційно виключили з фракції "Європейська Солідарність".

Як передає РБК-Україна, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

"Тільки що Головуючий оголосив офіційно виключення Олексія Гончаренка з фракції "Європейська Солідарність", - написав Железняк.

З момента оголошення Гончаренко став позафракційним депутатом.

Нагадаємо, 5 жовтня фракція "Європейська Солідарність" оголосила про виключення нардепа Олексія Гончаренка зі свого складу.

У фракції пояснили таке рішення ідеологічними розбіжностями та заявили, що позиція нардепа щодо завершення війни й майбутньої системи безпеки України розійшлася з позицією фракції.

Сам Гончаренко не є членом партії "Європейська Солідарність", однак до цього входив до однойменної парламентської фракції.

Окрім того, Гончаренка внесли до бази центру "Миротворець". Це сталося після його резонансних заяв щодо завершення війни та невдовзі після рішення фракції "Європейська Солідарність" виключити політика зі свого складу.

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