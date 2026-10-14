Нардепа Гончаренка офіційно виключили з фракції "Європейська Солідарність"

Як передає РБК-Україна , про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

З момента оголошення Гончаренко став позафракційним депутатом.

"Тільки що Головуючий оголосив офіційно виключення Олексія Гончаренка з фракції "Європейська Солідарність", - написав Железняк.

Нагадаємо, 5 жовтня фракція "Європейська Солідарність" оголосила про виключення нардепа Олексія Гончаренка зі свого складу.

У фракції пояснили таке рішення ідеологічними розбіжностями та заявили, що позиція нардепа щодо завершення війни й майбутньої системи безпеки України розійшлася з позицією фракції.

Сам Гончаренко не є членом партії "Європейська Солідарність", однак до цього входив до однойменної парламентської фракції.

Окрім того, Гончаренка внесли до бази центру "Миротворець". Це сталося після його резонансних заяв щодо завершення війни та невдовзі після рішення фракції "Європейська Солідарність" виключити політика зі свого складу.