Нардепа Дмитрука привлекают к уголовной ответственности за хулиганство

По факту драки, которая произошла 25 января на заседании земельной комиссии Одесского горсовета, открыто уголовное производство №4202200000000015.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Думская ".

Предварительная квалификация - хулиганство, совершенное группой лиц и сопряженное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, который выполняет обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, которые прекращали хулиганские действия (часть 3 ст. 296 УК Украины).

Как сообщили изданию источники в прокуратуре, сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении народному депутату Артему Дмитруку, который был инициатором и активным участником побоища.