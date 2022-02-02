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Нардепа Дмитрука привлекают к уголовной ответственности за хулиганство

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Киев, Среда 02 февраля 2022 14:38
Нардепа Дмитрука привлекают к уголовной ответственности за хулиганство Фото: народный депутат Артем Дмитрук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

По факту драки, которая произошла 25 января на заседании земельной комиссии Одесского горсовета, открыто уголовное производство №4202200000000015.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Предварительная квалификация - хулиганство, совершенное группой лиц и сопряженное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, который выполняет обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, которые прекращали хулиганские действия (часть 3 ст. 296 УК Украины).

Как сообщили изданию источники в прокуратуре, сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении народному депутату Артему Дмитруку, который был инициатором и активным участником побоища.

Нардепа Дмитрука привлекают к уголовной ответственности за хулиганство

Напомним, во время драки пострадали десять человек (по данным полиции, трое), в том числе 80-летний ученый. У двоих диагностировали переломы челюсти и черепно-мозговые травмы.

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