Нардепа Дмитрука притягають до кримінальної відповідальності за хуліганство
За фактом бійки, що сталася 25 січня на засіданні земельної комісії Одеської міськради, відкрито кримінальне провадження №420220000000015.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Попередня кваліфікація - хуліганство, вчинене групою осіб та пов'язане з опором представнику влади чи представнику громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, або іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії (частина 3 ст. 296 КК України).
Як повідомили виданню джерела в прокуратурі, зараз вирішується питання про оголошення про підозру народному депутату Артему Дмитруку, який був ініціатором та активним учасником бійки.
Нагадаємо, під час бійки постраждали десять людей (за даними поліції, троє), зокрема 80-річний учений. У двох діагностували переломи щелепи та черепно-мозкові травми.