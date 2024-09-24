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Нардепа Дмитрука чекає суд щодо екстрадиції з Лондона, - The Independent

Фото: Артем Дмитрук (facebook.com dmytruk.a)
Автор: Наталія Кава

Народний депутат України Артем Дмитрук у Лондоні чекатиме на суд. Буде розглядатись питання щодо його екстрадиції до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Як пише видання, Дмитрук "сьогодні зіткнувся зі спробою його екстрадиції з Великобританії". Відомо, що він переховується в Лондоні та має з'явитися в суді.

Дмитрук розповів The Independent, що уряд Великобританії забезпечив йому безпеку з того часу, як він втік у серпні.

"Зараз відбувається політичне переслідування проти мене і моєї сім'ї, проти мене самого за мої політичні погляди і мою підтримку УПЦ", - напередодні слухання сказав Дмитрук.

Він також заявив, що немає "ніяких особистих проблем із Зеленським".

Хто такий Дмитрук

Артем Дмитрук - український політик, народний депутат України IX скликання. Він був обраний до Верховної Ради у 2019 році як мажоритарний кандидат від партії "Слуга народу" по 133-му округу (Одеська область). Дмитрук має спортивне минуле та займався бойовими мистецтвами.

Згодом Дмитрук вийшов з фракції "Слуга народу" і почав критикувати владу. У 2023 році проти Дмитрука відкрили кримінальні провадження, і він опинився під слідством.

Втеча Дмитрука за кордон

У серпні ЗМІ стало відомо про те, що Дмитрук втік до Молдови, це згодом підтвердило Державне бюро розслідувань. Тоді ж Дмитруку було оголошено підозру через напад на правоохоронця та військового.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, Україна вживатиме усі міжнародно-правові способи, щоб повернути нардепа "додому". Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, чи позбавлять Дмитрука мандату народного депутата.

Також Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило у міжнародний розшук Дмитрука.

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