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Нардепа Чижмаря выписали из больницы после аварии самолета в Польше

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 13:47
Фото: Юрий Чижмарь (facebook.com)
Фото: Юрий Чижмарь (facebook.com)

Жизни пострадавших в аварии самолета в Польше ничего не угрожает

Нардепа от Радикальной партии Юрия Чижмаря, который пострадал при крушении легкомоторного самолета в Польше, выписали из больницы. Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает "Укринформ".

"По последней информации, депутата Чижмаря выписали из госпиталя в Ряшеве, а еще одного мужчину, который находился с ним в самолете, перевели в госпиталь в населенном пункте Рудня Малая", - сообщил Павлюк.

По его словам, местная полиция намерена допросить всех участников инцидента, после чего они смогут выехать из Польши. Также он отметил, что пострадавшие украинцы не захотели встречаться с представителями генконсульства Украины в Люблине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше во время крушения украинского легкомоторного самолета пострадал нардеп Чижмарь. Всего в результате аварии пострадали три человека.

 

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Теги публикации: Польша, нардеп, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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