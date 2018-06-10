Нардепа Чижмаря выписали из больницы после аварии самолета в Польше

Жизни пострадавших в аварии самолета в Польше ничего не угрожает

Нардепа от Радикальной партии Юрия Чижмаря, который пострадал при крушении легкомоторного самолета в Польше, выписали из больницы. Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает "Укринформ".

"По последней информации, депутата Чижмаря выписали из госпиталя в Ряшеве, а еще одного мужчину, который находился с ним в самолете, перевели в госпиталь в населенном пункте Рудня Малая", - сообщил Павлюк.

По его словам, местная полиция намерена допросить всех участников инцидента, после чего они смогут выехать из Польши. Также он отметил, что пострадавшие украинцы не захотели встречаться с представителями генконсульства Украины в Люблине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше во время крушения украинского легкомоторного самолета пострадал нардеп Чижмарь. Всего в результате аварии пострадали три человека.