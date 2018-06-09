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В аварии легкомоторного самолета в Польше пострадал нардеп Чижмарь

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 23:02
Фото: Юрий Чижмарь (facebook.com)
Фото: Юрий Чижмарь (facebook.com)

Депутат ВР от Радикальной партии сейчас находится в больнице

В Польше во время крушения украинского легкомоторного самолета пострадал депутат Верховной рады от Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь. Об этом сообщил нардеп Игорь Мосийчук в Facebook.

Чижмарь вместе с еще двумя пострадавшими госпитализирован.

"Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет, на борту которого находился наш коллега, народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь. Юрий сейчас в больнице", - написал Мосийчук.

Напомним, сегодня, 9 июня, во время посадки в аэропорту в Жешув-Яйонка разбился небольшой самолет Cessna, зарегистрированный в Украине, в результате чего три человека получили ранения. Из-за аварии самолета аэропорт перенаправил несколько рейсов.

 

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Теги публикации: Польша, нардеп, авиакатастрофа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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