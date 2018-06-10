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Інтерв'ю

Нардепа Чижмаря виписали з лікарні після аварії літака в Польщі

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 13:47
Фото: Юрій Чижмарь (facebook.com)
Фото: Юрій Чижмарь (facebook.com)

Життю постраждалих в аварії літака в Польщі нічого не загрожує

Нардепа від Радикальної партії Юрія Чижмаря, який постраждав під час аварії легкомоторного літака в Польщі, виписали з лікарні. Про це повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк, передає "Укрінформ".

"За останньою інформацією, депутата Чижмаря виписали з госпіталю в Ряшеві, а ще одного чоловіка, який перебував з ним в літаку, перевели в госпіталь у населеному пункті Рудня Мала", - повідомив Павлюк.

За його словами, місцева поліція має намір допитати всіх учасників інциденту, після чого вони зможуть виїхати з Польщі. Також він зазначив, що постраждалі українці не захотіли зустрічатися з представниками генконсульства України в Любліні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі під час аварії українського легкомоторного літака постраждав нардеп Чижмарь. Всього в результаті аварії постраждали три особи.

 

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Теги публікації: Польша, нардеп, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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