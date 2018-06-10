Нардепа Чижмаря виписали з лікарні після аварії літака в Польщі

Життю постраждалих в аварії літака в Польщі нічого не загрожує

Нардепа від Радикальної партії Юрія Чижмаря, який постраждав під час аварії легкомоторного літака в Польщі, виписали з лікарні. Про це повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк, передає "Укрінформ".

"За останньою інформацією, депутата Чижмаря виписали з госпіталю в Ряшеві, а ще одного чоловіка, який перебував з ним в літаку, перевели в госпіталь у населеному пункті Рудня Мала", - повідомив Павлюк.

За його словами, місцева поліція має намір допитати всіх учасників інциденту, після чого вони зможуть виїхати з Польщі. Також він зазначив, що постраждалі українці не захотіли зустрічатися з представниками генконсульства України в Любліні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі під час аварії українського легкомоторного літака постраждав нардеп Чижмарь. Всього в результаті аварії постраждали три особи.