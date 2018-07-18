Нардеп Журжий написал заявление об отказе от мандата

Если рада поддержит решение Журжия, то его место займет Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета

Народный депутат Украины от партии " Объединение "Самопомич" Андрей Журжий написал заявление о сложении своих депутатских полномочий. Об этом говорится в сообщении на официальной странице "Самопомочи" в Facebook.

Журжий сообщил, что принял это решение из-за того, что Верховная Рада остановила работу над проведением экономических реформ, таких как введение налога на вывезенный капитал и ликвидация налоговой полиции и экономических подразделений СБУ и Нацполиции.

Скрин-документ заявления

Добавим, что депутат сможет сложить депутатские полномочия после того, как Парубий инициирует голосование по его отставке в Верховной Раде. Также сообщается, что в случае, если рада поддержит решение Журжия, то его место займет Юлия Вусенко (№36 избирательного списка), которая является депутатом Луцкого горсовета.

Напомним, что 17 июля 2017 года народный депутат Вячеслав Константиновский написал заявление об отказе от мандата нардепа.

Впервые отказаться от мандата народный депутат хотел еще через пол года после избрания.