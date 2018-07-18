Нардеп Журжій написав заяву про відмову від мандата

Якщо рада підтримає рішення Журжія, то його місце займе Юлія Вусенко, депутат Луцької міськради

Народний депутат України від партії " Об'єднання "Самопоміч" Андрій Журжій написав заяву про складання своїх депутатських повноважень. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці "Самопомочі" у Facebook.

Журжій повідомив, що прийняв це рішення через те, що Верховна Рада зупинила роботу над проведенням економічних реформ, таких як введення податку на вивезений капіталу і ліквідацію податкової поліції та економічних підрозділів СБУ та Нацполіції.

Скрін-документ заяви

Додамо, що депутат зможе скласти депутатські повноваження після того, як Парубій ініціює голосування за його відставку у Верховній Раді. Також повідомляється, що у разі, якщо рада підтримає рішення Журжія, то його місце займе Юлія Вусенко (№36 виборчого списку), яка є депутатом Луцької міськради.

Нагадаємо, що 17 липня 2017 року народний депутат В'ячеслав Костянтинівський написав заяву про відмову від мандата нардепа.

Вперше відмовитися від мандата народного депутата хотів ще через пів року після обрання.