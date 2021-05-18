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Нардеп Яценко вошел во фракцию "Батькивщина"

Автор: Юлия Струк

Внефракционный депутат Верховной рады Антон Яценко стал членом фракции "Батькивщины". Такое объявление сделал первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с ч. 3 ст. 60 закона о регламенте ВРУ сообщаю о вхождении народного депутата Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина", - отметил замглавы Рады.

Отметим, что еще в феврале депутат был членом группы "За майбутнє". Однако в середине февраля вышел из ее состава.

В парламенте предыдущего созыва входил в депутатскую группу "Видродження".

К слову, на выборах 2007 года Яценко избрали депутатом от БЮТ. А в 2011 году перешел во фракцию "Партии регионов".

Напомним, в конце декабря прошлого года партия "Голос" сменила главу фракции в Верховной раде. Им стал Ярослав Железняк.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября 2020 года в ВР принял присягу нардеп Андрей Шараскин. Он вошел в состав фракции "Голос".

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Новости Украины БатькивщинаВерховная РадаАнтон Яценко