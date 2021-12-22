Нардеп от "СН" обматерил полицейских. В партии ждут оценки от этического комитета

Фракция политической партии "Слуга народа" осудила действия народного депутата Николая Галушко, который недостойно вел себя с правоохранителями и попросила прощения у полиции. Оценку поведению парламентария теперь даст этический комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера СН Юлии Палийчук в Telegram .

"Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация", - написала она.

При этом она уточнила, что опубликованное видео было отснято год назад, 18 декабря 2020 года.

"Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы", - написала она.

По словам спикера "Слуги народа", появление этого видео в публичном пространстве связано с позицией Галушко во время голосования за отставку руководителя МВД, которое состоялось 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года, и его можно воспринять как недавний инцидент.

"Тем не менее этот факт не оправдывает Николая Галушка и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата является неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него", - резюмировала она.

Причиной извинений послужил инцидент, который произошел с народным депутатом от "Слуги народа" Николаем Галушко, который нецензурно общался с полицейскими, остановившими его автомобиль за нарушение ПДД.

Как стало известно, полицейские остановили машину около 4 часов утра в центре Киева за пересечение двойной сплошной полосы. Нардеп заступился за своего водителя-нарушителя и с использованием ненормативной лексики объяснял правоохранителям, что это автомобиль принадлежит народному депутату, поэтому они не имеют права его останавливать. В свою очередь полицейские объяснили, что парламентарии больше не имеют дипломатического иммунитета, поэтому их действия абсолютно законны.