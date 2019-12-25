Нардеп от "Слуги народа" заявил, что РФ напала на Украину из-за отмены языкового закона

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Россия напала на Украину в 2014 году из-за закона о языке. Об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ" во вторник, 24 декабря.

Так, по словам Устенко, вторжение России на территорию Крыма и Донбасса было якобы спровоцировано отменой языкового закона.

"В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация зашла в Крым", - сказал депутат от "Слуги народа".

Напомним, в феврале 2014 года Верховная рада отменила языковой закон Колесниченко-Кивалова, который давал официальный статус русскому языку. "За" проголосовали 232 народных депутата. Тогда это вызвало большой резонанс на востоке, юге Украины и в Крыму. В итоге спикер Александр Турчинов не стал подписывать эту отмену, а поручил Раде разработать новый законопроект.

Языковой закон Колесниченко-Кивалова был принят летом 2012 года при власти Виктора Януковича и вызвал волну протестов, в частности акцию голодовки под "Украинским домом" в Киеве. Общественность считала, что он предоставляет привилегии российскому языку и разъединяет Украину.