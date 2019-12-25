Нардеп від "Слуги народу" заявив, що РФ напала на Україну через скасування мовного закону

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко заявив, що Росія напала на Україну у 2014 році через закон про мову. Про це він сказав в ефірі телеканалу "НАШ" у вівторок, 24 грудня.

Так, за словами Устенка, вторгнення Росії на територію Криму і Донбасу було нібито спровоковано скасуванням мовного закону.

"У 2014 році був прийнятий закон про мову, після його зпровокувались всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація зайшла в Крим", - сказав депутат від "Слуги народу".

Нагадаємо, в лютому 2014 року Верховна рада скасувала мовний закон Колесніченка-Ківалова, який давав офіційний статус російській мові. "За" проголосували 232 народних депутатів. Тоді це викликало великий резонанс на сході, півдні України та в Криму. У результаті спікер Олександр Турчинов не став підписувати цю скасування, а доручив Раді розробити новий законопроект.

Мовний закон Колесніченка-Ківалова був прийнятий влітку 2012 року при владі Віктора Януковича і викликав хвилю протестів, зокрема акцію голодування під "Українським домом" у Києві. Громадськість вважала, що він надає привілеї російській мові та роз'єднує Україну.