Нардеп от "Слуги народа" прокомментировал заявление о своей судимости

Фото: Андрей Богданец (facebook.com andriy.bogdanets)

По словам Богданца, у него был конфликт на дороге

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец прокомментировал заявление о своей судимости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, во время конфликта на дороге пострадавший спровоцировал его на драку.

"Итак, о "судимости"... В 2015-м даже не думал о своем возможном депутатстве. Тогда добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона особого назначения "Сич". Находясь в коротком отпуске между ротациями, наткнулся по дороге на человека, который сначала провоцировал, а затем едва не стал виновником аварии при нашем общем участии. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо", - написал парламентарий.

По его словам он ударил мужчину, не "рассчитав силы".

"Почему в ответ один раз ударил, не рассчитав силы? Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или ощущение, которое известно абсолютно всем "атошникам". Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране... до сих пор творится беспорядок. В политике, в обществе, на дорогах ", - отметил депутат Рады.

Он добавил, что после инцидента признал свою вину и оплатил лечение.

"Мне действительно жаль, что потерпевший имел проблемы со здоровьем после той нашей встречи. Однако данный факт был известен, а не замалчивался во время избирательной кампании и не повлиял на выбор тернопольчан... Согласно действующему законодательству такие события никоим образом не влияют ни на возможность быть депутатом, ни на мое собственное желание настоящих позитивных изменений в Украине!" - сказал депутат ВР.

Напомним, в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что информация о погашенной судимости по обвинению в изнасиловании у народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Иванисова является неподтвержденной.

Как писало РБК-Украина ранее, генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что судимость Руслана Иванисова по обвинению в изнасиловании погашена. Однако Иванисов действительно отбывал наказание за изнасилование.

Добавим, Иванисова исключили из фракции "Слуга народа". Так, глава фракции Давид Арахамия заявил, что Иванисова смогут забрать назад во фракцию, если он докажет, что не причастен к преступлению.