Нардеп від "Слуги народу" прокоментував заяву про свою судимість

Фото: Андрій Богданець (facebook.com andriy.bogdanets)

За словами Богданця, у нього був конфлікт на дорозі

Депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Андрій Богданець прокоментував заяву про свою судимість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, під час конфлікту на дорозі потерпілий спровокував його на бійку.

"Отже, про "судимість"… У 2015-му навіть думки не мав про своє можливе депутатство. Тоді добровольцем брав участь у бойових діях на Донбасі у складі батальйону особливого призначення "Січ". Перебуваючи у короткій відпустці між ротаціями, натрапив дорогою на людину, яка спочатку провокувала, а згодом ледь не стала винуватцем аварії за нашої спільної участі. Зупинилися, почалася лайка. Під час словесної перепалки плюнув мені в обличчя", - написав парламентар.

За його словами він вдарив чоловіка, не "розрахувавши сили".

"Чому у відповідь один раз вдарив, не розрахувавши сили? Не знаю, що на той момент стало більшою причиною: поняття чоловічої гідності чи відчуття, яке відоме абсолютно усім "атошникам". Поки ти там, у бліндажах та на блокпостах, у країні… досі твориться безлад. У політиці, в суспільстві, на автошляхах", - зазначив депутат Ради.

Він додав, що після інциденту визнав свою провину та оплатив лікування.

"Мені справді шкода, що потерпілий мав проблеми зі здоров’ям після тієї нашої зустрічі. Однак даний факт був відомий, не замовчувався під час виборчої кампанії і не вплинув на вибір тернополян… Згідно з чинним законодавством такі події жодним чином не впливають ані на можливість бути депутатом, ані на моє власне бажання справжніх позитивних змін в Україні!"- сказав депутат ВР.

Нагадаємо, у Генеральній прокуратурі України заявили, що інформація про погашену судимість за звинуваченням у зґвалтуванні в народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Іванісова є непідтвердженою.

Як писало РБК-Україна раніше, генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що судимість Руслана Іванісова за звинуваченням у зґвалтуванні погашена. Однак Іванісов дійсно відбував покарання за зґвалтування.

Додамо, Іванісова виключили із фракції "Слуга народу". Так, глава фракції Давид Арахамія заявив, що Іванісова зможуть забрати назад у фракцію, якщо він доведе, що непричетний до злочину.