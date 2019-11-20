Нардеп от "Слуги народа" отбывал срок за изнасилование, - Рябошапка

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

По словам генпрокурора, была осуществлена проверка по данному факту соответствующими органами

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что у народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Иванисова имеется погашенная судимость по обвинению в изнасиловании. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам генпрокурора, была осуществлена проверка по данному факту соответствующими органами.

"Проверка была осуществлена. Не Генеральной прокуратурой, а соответствующими органами, те факты, о которых вы говорили они подтвердились. Его судимость погашена, поэтому считается, что человек не судим на данный момент", - заявил он.

Отметим, ранее бывший народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале информацию, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Руслан Рябошапка сообщил, что дела о компании Burisma и Хантера Байдена передадут в НАБУ, ГБР и СБУ. По его словам, сейчас есть 13 дел, где фигурирует экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский.

Также он сообщил, что Николай Злочевский был объявлен в розыск.