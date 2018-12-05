Нардеп рассказал, сколько будет стоить медицинская страховка для украинцев

Фото: Валерий Дубиль (ba.org.ua)

На медуслуги каждый занятый украинец сегодня тратит в среднем 13,7 тыс. грн в год

Каждый занятый украинец сегодня тратит на медицинские услуги в среднем 13,7 тыс. грн в год или 1,14 тыс. грн в месяц. Об этом заявил народный депутат, член фракции "Батькивщина", член комитета ВР по вопросам бюджета Валерий Дубиль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

Из указанной суммы около 5,9 тыс. грн расходуется через налоги, а 7,8 тыс. грн - напрямую из кармана каждого работающего.

По словам Дубиля, сегодня средства, которые граждане платят за медицинские услуги как непосредственно, так и через бюджет, тратятся неэффективно.

"По заключению ВОЗ, если уровень расходов граждан на здравоохранение из собственного кармана превышает 10% уровня доходов домохозяйств (за вычетом потребностей на существование), то такие расходы являются катастрофическими. Если доля расходов домохозяйств в общем объеме финансирования здравоохранения превышает 40%, то система здравоохранения считается критически неэффективной. Получается, что из-за налогов такой украинец обеспечивает медицинскую отрасль на 40%, а напрямую - из собственного кармана, аж на 60%. А это - гораздо больше 10, и даже на 40%", - отмечает Дубиль.

Кроме того, по его словам, сейчас человек платит напрямую врачу "не за здоровье, а болезни". "Доктору выгодно получить с пациента больше денег, назначить дорогие и не всегда нужные обследования, лекарства", - пишет депутат.

По его мнению, ситуацию можно решить путем принятия разработанного депутатами из разных фракций законопроекта об обязательном медицинском страховании. Через его механизмы страховая компания будет защищать пациента от лишних расходов.

"Формула такова: для получения своего дохода врач хочет увеличить стоимость услуг. А страховая компания получит доход от своей деятельности только если уменьшит финансовые аппетиты врача. То есть, она будет платить только за то, что реально необходимо пациенту для его лечения. Это сделает медицину качественной и эффективной", - убежден Дубиль.

По его словам, закон не вводит дополнительную финансовую нагрузку на работодателя или работника.

"Он передает в управление через страховой механизм небольшую часть средств, которые и так тратит работник на собственное медицинское обслуживание или своих близких. Тогда как сейчас в среднем он тратит 1,14 тыс. грн в месяц, то страховой платеж составит от этой суммы около 40%, 400-450 грн. То есть, пациент остается в выигрыше. Только такая схема сможет и повысить эффективность системы здравоохранения и снизить финансовую нагрузку на карман каждого работающего жителя нашей страны", - написал депутат.

Кроме того, обязательное страхование позволит снизить и спрогнозировать опасные для людей критические расходы на медицину при тяжелых заболеваниях.