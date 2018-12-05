Нардеп розповів, скільки буде коштувати медична страховка для українців

Фото: Валерій Дубіль (ba.org.ua)

На медпослуги кожен зайнятий українець сьогодні витрачає в середньому 13,7 тис. грн в рік

Кожен зайнятий українець сьогодні витрачає на медичні послуги в середньому 13,7 тис. грн на рік або 1,14 тис. грн на місяць. Про це заявив народний депутат, член фракції "Батьківщина", член комітету ВР з питань бюджету Валерій Дубіль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

З вказаної суми близько 5,9 тис. грн витрачається через податки, а 7,8 тис. грн - безпосередньо з кишені кожного працюючого.

За словами Дубіля, сьогодні кошти, які громадяни платять за медичні послуги як безпосередньо, так і через бюджет, витрачаються неефективно.

"За висновком ВООЗ, якщо рівень витрат громадян на охорону здоров'я з власної кишені перевищує 10% рівня доходів домогосподарств (за вирахуванням потреб на існування), то такі витрати є катастрофічними. Якщо частка витрат домогосподарств у загальному обсязі фінансування охорони здоров'я перевищує 40%, то система охорони здоров'я вважається критично неефективною. Виходить, що через податки такий українець забезпечує медичну галузь на 40%, а безпосередньо з власної кишені, аж на 60%. А це - набагато більше 10, і навіть на 40%", - зазначає Дубіль.

Крім того, за його словами, зараз людина платить безпосередньо лікаря "не за здоров'я, а хвороби". "Лікарю вигідно отримати з пацієнта більше грошей, призначити дорогі і не завжди потрібні обстеження, ліки", - пише депутат.

На його думку, ситуацію можна вирішити шляхом прийняття розробленого депутатами з різних фракцій законопроекту про обов'язкове медичне страхування. Через його механізми страхова компанія буде захищати пацієнта від зайвих витрат.

"Формула така: для отримання свого доходу лікар хоче збільшити вартість послуг. А страхова компанія отримає прибуток від своєї діяльності тільки якщо зменшить фінансові апетити лікаря. Тобто, вона буде платити тільки за те, що реально необхідно пацієнту для його лікування. Це зробить медицину якісною і ефективною", - переконаний Дубіль.

За його словами, закон не вводить додаткове фінансове навантаження на роботодавця або працівника.

"Він передає в управління через страховий механізм невелику частину коштів, які витрачає працівник на власний медичне обслуговування або своїх близьких. Тоді як зараз в середньому він витрачає 1,14 тис. грн в місяць, то страховий платіж складе від цієї суми близько 40%, 400-450 грн. Тобто, пацієнт залишається у виграші. Тільки така схема зможе і підвищити ефективність системи охорони здоров'я і знизити фінансове навантаження на кишеню кожного працюючого жителя нашої країни", - написав депутат.

Крім того, обов'язкове страхування дозволить знизити і спрогнозувати небезпечні для людей критичні витрати на медицину при важких захворюваннях.