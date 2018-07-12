Нардеп подтвердил, что активисты разбили его автомобиль

Активисты разбили стекло заднего вида в автомобиле нардепа Павла Пинзеника

Активисты под стенами Верховной рады сегодня, 12 июля, разбили стекло заднего вида в автомобиле народного депутата Павла Пинзеника. Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Разбили машину со мной внутри. Повредили стекло заднего вида. Это то, что видно изнутри. Били ногами по машине. Похоже, что это не все повреждения. Меня не ранили", - сообщил Пинзеник.

По его словам, народный депутат не вышел из автомобиля для общения с активистами.

"Вы думаете, в условиях, когда мне разбили машину со мной внутри, это целесообразно? Не вижу у этих людей склонности к конструктивному диалогу", - добавил нардеп.

Фото (facebook.com/Алена Яхно)

Напомним, сегодня сообщалось, что активисты под стенами Верховной рады повредили автомобиль одного из народных депутатов.