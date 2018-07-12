Нардеп подтвердил, что активисты разбили его автомобиль

Новости Происшествия 12.07.2018 - 19:09
Фото (facebook.com/Алена Яхно)
Фото (facebook.com/Алена Яхно)

Активисты разбили стекло заднего вида в автомобиле нардепа Павла Пинзеника

Активисты под стенами Верховной рады сегодня, 12 июля,  разбили стекло заднего вида в автомобиле народного депутата Павла Пинзеника. Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Разбили машину со мной внутри. Повредили стекло заднего вида. Это то, что видно изнутри. Били ногами по машине. Похоже, что это не все повреждения. Меня не ранили", - сообщил Пинзеник.

По его словам, народный депутат не вышел из автомобиля для общения с активистами.

"Вы думаете, в условиях, когда мне разбили машину со мной внутри, это целесообразно? Не вижу у этих людей склонности к конструктивному диалогу", - добавил нардеп.

Нардеп подтвердил, что активисты разбили его автомобиль
Нардеп подтвердил, что активисты разбили его автомобиль
Нардеп подтвердил, что активисты разбили его автомобиль
 

Фото (facebook.com/Алена Яхно)

Напомним, сегодня сообщалось, что активисты под стенами Верховной рады повредили автомобиль одного из народных депутатов. 

Активисты под стенами Рады повредили автомобиль одного из нардепов Суд сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста Савченко
Теги:  нардеп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС