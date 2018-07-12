Нардеп підтвердив, що активісти розбили його автомобіль

Активісти розбили скло заднього виду в автомобілі нардепа Павла Пинзеника

Активісти під стінами Верховної ради сьогодні, 12 липня, розбили скло заднього виду в автомобілі народного депутата Павла Пинзеника. Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

"Розбили машину зі мною всередині. Пошкодили скло заднього виду. Це те, що видно зсередини. Били ногами по машині. Схоже, що це не всі пошкодження. Мене не поранили", - повідомив Пинзеник.

За його словами, народний депутат не вийшов з автомобіля для спілкування з активістами.

"Ви думаєте, в умовах, коли мені розбили машину зі мною всередині, це доцільно? Не бачу у цих людей схильності до конструктивного діалогу", - додав нардеп.

Фото (facebook.com/Алена Яхно)

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що активісти під стінами Верховної ради пошкодили автомобіль одного з народних депутатів.