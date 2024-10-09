Нардеп Пивоваров закликав підтримати добудову 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС

Депутат наголосив на важливості атомної енергетики для стабільної роботи української енергосистеми, особливо у контексті сьогоднішніх викликів.

"Атомна генерація – це найдешевший вид енергії, що дозволяє стримувати тарифи на електроенергію у довгостроковій перспективі. В нинішніх умовах це критично важливо для кожного українця. Саме завдяки атомним станціям ми сьогодні маємо стабільне світло. Якби не атомна генерація, українці мали б електроенергію всього по 3-4 години на день", – зазначив Пивоваров.

Законопроект, що передбачає добудову нових енергоблоків Хмельницької АЕС, ще в червні отримав підтримку профільного комітету і найближчим часом буде винесений на голосування в сесійну залу. Пивоваров закликав своїх колег підтримати це рішення, адже добудова блоків допоможе посилити енергетичну незалежність України та забезпечити стабільність електропостачання.

"Я закликаю всіх депутатів підтримати цей важливий для країни законопроект. Це інвестиція в наше майбутнє і в енергетичну безпеку України", – підкреслив Пивоваров у своєму коментарі.

Нагадаємо, профільний Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ще в червні підтримав законопроєкт про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, які дадуть Україні додаткові 2 гігаватта потужності. Тепер законопроєкт чекає на розгляд у сесійній залі.

Як повідомлялось, добудова третього енергоблоку Хмельницької АЕС планується протягом трьох років, а четвертого - через рік-півтора після завершення третього.

Очікується, що обидва блоки додадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.