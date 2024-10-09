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Нардеп Пивоваров призвал поддержать достройку 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС

Фото: Пивоваров призвал поддержать достройку 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат Евгений Пивоваров призвал Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект о достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом Евгений Пивоваров заявил в комментарии РБК-Украина.

Депутат отметил важность атомной энергетики для стабильной работы украинской энергосистемы, особенно в контексте сегодняшних вызовов.

"Атомная генерация – это самый дешевый вид энергии, позволяющий сдерживать тарифы на электроэнергию в долгосрочной перспективе. В нынешних условиях это критически важно для каждого украинца. Именно благодаря атомным станциям мы сегодня имеем стабильный свет. Если бы не атомная генерация, украинцы имели бы электроэнергию всего по 3-4 часа в день", – отметил Пивоваров.

Законопроект, предусматривающий достройку новых энергоблоков Хмельницкой АЭС, еще в июне получил поддержку профильного комитета и в ближайшее время будет вынесен на голосование в сессионный зал. Пивоваров призвал своих коллег поддержать это решение, ведь достройка блоков поможет усилить энергетическую независимость Украины и обеспечить стабильность электроснабжения.

"Я призываю всех депутатов поддержать этот важный для страны законопроект. Это инвестиция в наше будущее и в энергетическую безопасность Украины", – подчеркнул Пивоваров в своем комментарии.

Напомним, профильный Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг еще в июне поддержал законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, которые дадут Украине дополнительные 2 гигаватта мощности. Теперь законопроект ждет рассмотрения в сессионном зале.

Как сообщалось, достройка третьего энергоблока Хмельницкой АЭС планируется в течение трех лет, а четвертого – через год-полтора после завершения третьего.

Ожидается, что оба блока добавят в энергосистему дополнительно 2,2 ГВт мощности.

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