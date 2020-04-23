Гео Лерос имеет право на защиту и вознаграждение как обличитель коррупции, - НАПК

Фото: Гео Лерос (facebook.com/MasiNayyem)

В законе "О предотвращении коррупции" есть защита для таких лиц

Народный депутат Гео Лерос, который опубликовал записи с Денисом Ермаком, имеет право на защиту и вознаграждение как разоблачитель коррупции. Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

Новиков отметил, что он имеет право на выплату вознаграждения, если размер коррупционного правонарушения составляет более 10 млн гривен и право на обеспечение его безопасности, но не как обличитель, точнее не только как обличитель, а как участник уголовного производства.

"Вы должны понимать, что производство, как открытые по заявлению Гео Лероса, так и открытые против него, являются юридически равными. Здесь нет приоритета одного над другим. Вместе с тем, в законе "О предотвращении коррупции" является защита для таких лиц, они не несут ответственность за разглашение информации как разоблачители", - отметил он.

Напомним, по инициативе главы Офиса президента Государственное бюро расследований и Служба безопасности открыли ряд уголовных производств против Лероса. В частности, по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака и по факту мошенничества.

Также дело открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура. Только в этом случае производство возбудили по факту возможного злоупотребления властью при назначении на должности в государственные органы.