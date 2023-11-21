За даними джерел РБК-Україна, мова йде про нардепа від "Слуги народу", член комітету з питань антикорупційної політики Андрія Одарченка.

Як повідомили правоохоронці, народний депутат пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури (цю посаду обіймає Мустафа Найєм) хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури.

Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.

Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тисяч доларів, зазначили в НАБУ.

Правоохоронці також звертають увагу, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.

Наразі тривають слідчі дії. Народному депутату вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Фото: нардеп Одарченко намагався підкупити топ-посадовця криптовалютою (nabu.gov.ua) Нагадаємо, раніше в Україні на хабарі спіймали народного депутата Анатолія Гунька та двох його спільників. Також ми писали, що правоохоронці розкрили схему заволодіння державними земельними ділянками загальною площею 323 га за участі нардепа Роберта Горвата.

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