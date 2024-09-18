Нардеп Одарченко, якого підозрюють у корупції, втік за кордон

Чинний народний депутат, який підозрюється у корупції, ймовірно, втік за кордон. Його підозрюють у спробі дати хабар топ-чиновнику Державного агентства відновлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.
Як повідомили в НАБУ, за попередніми оперативними даними чинний народний депутат України порушив покладені на нього процесуальні обов'язки та незаконно перетнув державний кордон. Його звинувачували у наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення.
"Наразі прокурором заявлено клопотання про стягнення внесеної обвинуваченим застави у сумі 15 млн грн в дохід держави та оголошення його в розшук", - сказано у повідомленні.
Ймовірно, мова про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка.
Зокрема, як повідомили у САП, народний депутат України IX скликання, обвинувачений у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 18 вересня 2024 року не з’явився до Вищого антикорупційного суду.
Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук.
РБК-Україна писало, що 21 листопада минулого року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату Андрію Одарченку.
За інформацією правоохоронних органів, Одарченко пропонував хабар Мустафі Найєму в криптовалюті Bitcoin на суму 50 тисяч доларів. В обмін він просив сприяння у виділенні коштів з фонду ліквідації наслідків російської агресії для ремонту будівель університету, де залишався ректором.
Це стало першим випадком у роботі антикорупційних органів, коли хабар у криптовалюті був задокументований.
Після цього суд призначив Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 15 мільйонів гривень, яку він швидко сплатив і вийшов на свободу.
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