Нардеп Одарченко, якого підозрюють у корупції, втік за кордон

Як повідомили в НАБУ, за попередніми оперативними даними чинний народний депутат України порушив покладені на нього процесуальні обов'язки та незаконно перетнув державний кордон. Його звинувачували у наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення.

"Наразі прокурором заявлено клопотання про стягнення внесеної обвинуваченим застави у сумі 15 млн грн в дохід держави та оголошення його в розшук", - сказано у повідомленні.

Ймовірно, мова про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка.

Зокрема, як повідомили у САП, народний депутат України IX скликання, обвинувачений у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 18 вересня 2024 року не з’явився до Вищого антикорупційного суду.

Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук.