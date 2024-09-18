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Нардеп Одарченко, подозреваемый в коррупции, скрылся за границу

Фото: Андрей Одарченко (Fаcebook)
Автор: Наталья Кава

Действующий народный депутат, подозреваемый в коррупции, вероятно, скрылся за границу. Его подозревают в попытке дать взятку топ-чиновнику Государственного агентства восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Как сообщили в НАБУ, по предварительным оперативным данным, действующий народный депутат Украины нарушил возложенные на него процессуальные обязанности и незаконно пересек государственную границу. Его обвиняли в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления.

"В настоящее время прокурором заявлено ходатайство о взыскании внесенного обвиняемым залога в сумме 15 млн грн в доход государства и объявление его в розыск", - говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Одарченко.

В частности, как сообщили в САП, народный депутат Украины IX созыва, обвиняемый в предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины 18 сентября 2024 года, не явился в Высший антикоррупционный суд.

Учитывая это, прокурор в суде инициировал вопрос взыскания в доход государства залога, определенного в качестве меры пресечения нардепу, наложения на него денежного взыскания, а также объявления его в розыск.

Дело Одарченко

РБК-Украина писала, что 21 ноября прошлого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему народному депутату Андрею Одарченко .

По информации правоохранительных органов, Одарченко предлагал взятку Мустафе Найему в криптовалюте Bitcoin на сумму 50 тысяч долларов. В обмен он просил содействия в выделении средств из фонда ликвидации последствий российской агрессии по ремонту зданий университета, где оставался ректором.

Это стало первым случаем в работе антикоррупционных органов, когда взятка в криптовалюте была задокументирована.

После этого суд назначил Одарченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен, которую он быстро оплатил и вышел на свободу.

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