Нардеп обвинил Сытника в прикрывании Калужинского от уголовной ответственности

Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)

Директора НАБУ обвиняют в том, что тот якобы способствовал нерасследованию дела об убийстве и продвигал Калужинского по службе

Народный депутат Александр Дубинский обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника в прикрывании начальника главного управления подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского от уголовной ответственности за смертельный наезд на человека. Нардеп Дубинский обратился в прокуратуру и МВД и просит правоохранителей взять под контроль это дело.

Об этом сообщается на сайте нардепа.

В 2005 году работником правоохранительных органов был совершен смертельный наезд на человека. За рулем автомобиля находилось должностное лицо прокуратуры Киевской области Андрей Калужинский, кум и подчиненный директора НАБУ Артема Сытника.

Журналисты сайта нардепа обвиняют Сытника в том, что тот способствовал нерасследованию дела об убийстве и продвигал Калужинского по службе как своего подчиненного.

"Закрытию уголовного дела №47-713 от 10 ноября 2005 года поспособствовал на тот момент начальник следственного отдела прокуратуры Киевской области, а сегодня руководитель НАБУ Артем Сытник. Из информации в СМИ было установлено, что Артем Сытник и Андрей Калужинский находятся в близких дружеских отношениях и являются кумовьями. Вследствие чего дело №47-713 от 10 ноября 2005 года объективно не расследовалось, а сроки проведения экспертиз затягивались и в конечном результате данное уголовное производство было закрыто. Можно сделать вывод, что благодаря "родственным" связям карьера преступника, который должен был понести уголовную ответственность, пошла в гору: он находится на свободе, а его официальный доход за 2019 год составляет более 1,2 млн гривен", - сообщает нардеп.

Ранее СМИ уже писали, что руководитель Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Андрей Калужинский является кумом Сытника. Позже сам Сытник подтвердил эту информацию в интервью.

На сегодня дело по Андрею Калужинскому, по факту совершения бывшим работником правоохранительных органов ДТП, внесено в Единый реестр досудебных расследований под №12018000000000375 от 20.06.2018 года.

Расследование ведет Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Дубинский в начале июня 2020 года, руководствуясь ст. 16 закона "О статусе народного депутата Украины", обратился в Генеральную пПрокуратуру Украины и МВД Украины, где просит правоохранителей осуществить соответствующую проверку этой информации и взять под личный контроль ведение уголовного производства №12018000000000375 от 20.06.2018 года с целью полного, быстрого и объективного расследования.

В свою очередь МВД Украины уже сообщило депутату о том, что взяло на контроль данное уголовное производство и Нацполиция проводит проверку изложенной информации.

Напомним, ранее сообщалось, что в первом подразделении детективов НАБУ работают преимущественно бывшие работники силовых органов Киевской области. До НАБУ Сытник и Калужинский также вместе работали в прокуратуре Киевской области.

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Автор: РБК-Украина