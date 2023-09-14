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Нардеп назвала дві схеми на тютюновому ринку, через які бюджет недоотримує 22 млрд гривень

Фото: народний депутат Галина Янченко (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Цьогорічний український бюджет недоотримав 22 млрд грн через тіньовий ринок лише одного підакцизного товару - тютюнових виробів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата Галини Янченко.

"19,5% ринку - це тінь. При чому 11% - це торгівля товарами для Duty Free, яких в Україні за відсутності працюючих аеропортів практично не існує, а от торгівля duty free без сплати акцизу процвітає. Верховна рада доклала значних зусиль, щоб вирішити цю проблему і з 1 жовтня ця схема має припинити своє існування завдяки недавно ухваленому законопроекту", - повідомила Янченко.

Наступні 7% - контрафакт. При чому кількість підробників обмежена, а їх явки-паролі відомі правоохоронцям, говорить нардеп.

Контрабанда займає лише 1,5% всього сектору.

"Ця картина сильно відрізняється від того, з чим стикаються уряди європейських країн. Тобто якщо ми поборемо 2 ключові схеми, то зможемо додатково наповнювати бюджет на 20 млрд грн, а тіньовий ринок практично зникне і, ймовірно, стане ще меншим, ніж в західних країнах", - резюмувала Янченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв в магазинах Duty Free.

Також з 11 липня в Україні заборонили продавати електронні цигарки та курити їх у громадських місцях.

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Контрабанда