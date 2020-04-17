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Нардеп Нагорняк требует собрать энергетический комитет из-за кризиса в отрасли

Новости » Энергетика     17.04.2020 - 18:09
Нардеп Нагорняк требует собрать энергетический комитет из-за кризиса в отрасли
Фото: Сергей Нагорняк (facebook.com)

Нардеп призывает как можно быстрее разработать план выхода отрасли из кризиса

Депутаты требуют срочно созвать заседание комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ для подготовки плана выхода энергоотрасли из кризиса. Об этом написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Молчание на всех уровнях власти по, возможно, самому масштабному кризису в энергетике в течение последних лет - это проблема. Огромная проблема. Поэтому вместе с коллегами - членами комитета энергетики и ЖКУ, требуем провести неотложное заседание комитета. И пригласить на него наконец-то (впервые) руководителей государственных органов, предприятий и ассоциаций отрасли. Мы должны совместно как можно быстрее разработать план выхода отрасли из кризиса", - написал Нагорняк.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

Неотложные меры: как вывести украинскую энергетику из затяжного кризиса Правительство должно срочно разработать план спасения угледобывающей отрасли, - Волынец
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