Нардеп Нагорняк требует собрать энергетический комитет из-за кризиса в отрасли

Фото: Сергей Нагорняк (facebook.com)

Нардеп призывает как можно быстрее разработать план выхода отрасли из кризиса

Депутаты требуют срочно созвать заседание комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ для подготовки плана выхода энергоотрасли из кризиса. Об этом написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Молчание на всех уровнях власти по, возможно, самому масштабному кризису в энергетике в течение последних лет - это проблема. Огромная проблема. Поэтому вместе с коллегами - членами комитета энергетики и ЖКУ, требуем провести неотложное заседание комитета. И пригласить на него наконец-то (впервые) руководителей государственных органов, предприятий и ассоциаций отрасли. Мы должны совместно как можно быстрее разработать план выхода отрасли из кризиса", - написал Нагорняк.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.