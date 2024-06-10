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Нардеп про мобілізацію в Україні: за останній місяць набрали, як за півроку

Фото: в Україні зросли темпи мобілізації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні у травні мобілізували таку ж кількість військовослужбовців, як за останні півроку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Radio NV заявив секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко.

"У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні півроку. За останні чотири місяці. У нас у травні був найбільший (набір - ред.)", - зазначив нардеп.

При цьому більш докладних деталей і цифр Костенко не розкрив.

Закон про мобілізацію

Нагадаємо, у травні в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Документ зобов'язав військовозобов'язаних українців оновити свої дані в ТЦК протягом 60 днів.

Також у законі прописано низку нових обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації. Зокрема, у таких чоловіків відбиратимуть водійські права.

За словами президента України Володимира Зеленського, мобілізація в Україні збільшилася після того, як цей закон набув чинності.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

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