Нардеп про мобілізацію в Україні: за останній місяць набрали, як за півроку

В Україні у травні мобілізували таку ж кількість військовослужбовців, як за останні півроку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Radio NV заявив секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко.
"У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні півроку. За останні чотири місяці. У нас у травні був найбільший (набір - ред.)", - зазначив нардеп.
При цьому більш докладних деталей і цифр Костенко не розкрив.
Нагадаємо, у травні в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Документ зобов'язав військовозобов'язаних українців оновити свої дані в ТЦК протягом 60 днів.
Також у законі прописано низку нових обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації. Зокрема, у таких чоловіків відбиратимуть водійські права.
За словами президента України Володимира Зеленського, мобілізація в Україні збільшилася після того, як цей закон набув чинності.
Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.
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