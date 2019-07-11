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Нардеп Микитась не пришел на допрос в ГБР


Допрос Микитася был назначен на сегодня

Народный депутат и кандидат в депутаты Максим Микитась не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), который должен был состояться сегодня, 11 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в ГБР.

Источники сообщают, что нардеп не пришел на допрос в уголовном производстве по факту хулиганства.

Следователи ГБР направили письмо руководству Аппарата Верховной Рады Украины с просьбой ознакомить нардепа с повесткой о вызове в Киевское теруправление ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что киевское территориальное управление Государственного бюро расследований вызвало на допрос Микитася на 11 июля. 

Как писало РБК-Украина, 5 июля между Микитасем и председателем поселкового совета в Любече Черниговской области Сергеем Пинчуком возник конфликт. Сообщалось, что нардеп ворвался в помещение поселкового совета во время сессии и нанес Пинчуку телесные повреждения. Сам Микитась заявлял, что не наносил Пунчуку телесные повреждения. Сейчас ГБР расследует уголовное производство, открытое по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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