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Нардеп Микитась не прийшов на допит в ДБР


Допит Микитася був призначений на сьогодні

Народний депутат і кандидат в депутати Максим Микитась не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР), який мав відбутися сьогодні, 11 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на джерела в ДБР.

Джерела повідомляють, що нардеп не прийшов для допиту у кримінальному провадженні за фактом хуліганства. 

Слідчі ДБР направили лист до керівництва Апарату Верховної Ради України з проханням ознайомити нардепа з повісткою про виклик в Київське теруправління ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київське територіальне управління Державного бюро розслідувань викликало на допит Микитася на 11 липня. 

Як писало РБК-Україна, 5 липня між Микитасем та головою селищної ради в Любечі Чернігівської області Сергієм Пінчуком виник конфлікт. Повідомлялося, що  нардеп увірвався в приміщення селищної ради під час сесії і завдав Пінчуку тілесні ушкодження. Сам Микитась заявляв, що не наносив Пунчуку тілесні ушкодження. Наразі ДБР розслідує кримінальне провадження, відкрите за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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