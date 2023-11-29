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Нардеп Лабазюк вийшов із СІЗО під заставу у 40 млн гривень, - джерела

Фото: нардеп Сергій Лабазюк (adm-km gov ua)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Народний депутат від групи "За майбутнє" Сергій Лабазюк вийшов зі СІЗО. За нього внесли заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Відомо, що нардеп був звільнений з-під арешту вчора. Розмір застави склав 40 млн 260 тисяч гривень.

Після виходу із СІЗО Лабазюк зобов'язаний прибувати за першим викликом правоохоронців, не їхати з Києва, Хмельницької області, здати закордонні паспорти, не спілкуватися зі свідками у справі тощо.

Що відомо про справу Лабазюка

Нагадаємо, 21 листопада НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату від групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку.

Слідство встановило, що парламентар хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб той надав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. Нардеп обіцяв за це "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

Після надходження 50 млн гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів.

Нардепу оголосили підозру за ч. 4 ст. 369 ККУ. Йому загрожує тюремний термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Вчора, 28 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сергію Лабазюку. Його відправили під варту з можливістю внесення застави.

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