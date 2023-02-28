Нардеп Костенко розповів, з яких напрямів ЗСУ очікують наступ окупантів

Російські окупанти, найімовірніше, наступатимуть із кількох напрямків, найбільше розвернувшись на Донецькому та Запорізькому плацдармах.
Про це розповів секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовослужбовець Роман Костенко в інтерв'ю РБК-Україна.
"Навесні ми побачимо масштабніші наступи із застосуванням більшої кількості озброєння, техніки. Противник розраховує на весняну кампанію, щоб розвернутися більше на Донецькому та Запорізькому напрямках", - сказав Костенко.
На думку Костенка, в окупантів все ще постає завдання захопити сухопутний коридор у Крим, тобто все Лівобережжя України.
"Вони хочуть будь-якої мети досягти – ось Донецька, Луганська область. Паралельно це буде Запорізьке та ще два напрями, на нашу думку, – допоміжні удари у Сумській чи Харківській областях", - повідомив нардеп.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розбиралося, чи є шанси у росіян захопити Донецьку та Луганську області, а також чи зможе Україна розпочати свій контрнаступ.
Також президент України Володимир Зеленський зазначав, що російські окупанти розпочали свій новий наступ в Україні, який раніше неодноразово прогнозували.
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