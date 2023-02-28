Нардеп Костенко розповів, з яких напрямів ЗСУ очікують наступ окупантів

Про це розповів секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовослужбовець Роман Костенко в інтерв'ю РБК-Україна .

"Навесні ми побачимо масштабніші наступи із застосуванням більшої кількості озброєння, техніки. Противник розраховує на весняну кампанію, щоб розвернутися більше на Донецькому та Запорізькому напрямках", - сказав Костенко.

На думку Костенка, в окупантів все ще постає завдання захопити сухопутний коридор у Крим, тобто все Лівобережжя України.

"Вони хочуть будь-якої мети досягти – ось Донецька, Луганська область. Паралельно це буде Запорізьке та ще два напрями, на нашу думку, – допоміжні удари у Сумській чи Харківській областях", - повідомив нардеп.