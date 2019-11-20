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Арахамия считает необходимым приостановить членство в "СН" Иванисова

Новости » Политика     20.11.2019 - 19:35
Арахамия считает необходимым приостановить членство в "СН" Иванисова
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

В случае опровержения информации о наличии у Иванисова судимости, членство народного депутата во фракции возобновлят

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает необходимым приостановить членство во фракции народного депутата Руслана Иванисова, который ранее был судим за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Арахамия в Facebook.

По его словам, членство нужно приостановить на время проведения всесторонней проверки.

"Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента", - написал он.

Глава фракции также заявил, что в случае опровержения информации о наличии у Иванисова судимости, членство народного депутата во фракции возобновлят.

Также Арахамия анонсировал брифинг по этом вопросу на четверг, 21 ноября.

Напомним, 20 ноября на брифинге генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что судимость Руслана Иванисова по обвинению в изнасиловании погашена. Однако Иванисов действительно отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

Позже в Генеральной прокуратуре сообщили, что информация о погашенной судимости по обвинению в изнасиловании в народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Иванисова является неподтвержденной.

Ранее бывший нардеп Игорь Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале информацию, что народный депутат от "Слуги народа" Руслан Иванисов в середине 90-х годов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

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Новости Украины Слуга народаДавид Арахамия
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