Нардеп Халімон лишився ще однієї посади в "Слузі народу"

В "Слузі народу" прийняли відставку депутата Верховної ради Павла Халімона з посади голови партосередку в Чернігівській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Слуги народу".

"Рішення про обрання нового голови обласної організації буде прийнято на конференції/зборах обласної організації у визначені статутом партії терміни", - пише пресслужба.

Зазначається, що виконувача обов’язків голови Чернігівської обласної організації партії "Слуга Народу" буде призначено незабаром відповідно до статуту партії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії, Халімона звільнять з посади заступника голови фракції.

Перед цим журналісти провели розслідування, під час якого з'ясувалось, що Халімон придбав собі маєток на Печерських пагорбах, що коштував десятки мільйонів гривень, та оформив його на іншу особу.

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