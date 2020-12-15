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Нардеп Герус заболел коронавирусом

Киев, Вторник 15 декабря 2020 12:29
Нардеп Герус заболел коронавирусом
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заболел коронавирусом. Он находится на самоизоляции дома.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Получил положительный тест на COVID-19, чувствую себя нормально, нахожусь дома. Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно", - написал Герус.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусной болезнью болеет 21 депутат Верховной рады, а также 55 сотрудников Аппарата. В целом переболели или болеют сегодня 128 народных депутатов.

Он также добавил, что Рада будет работать при жестком карантине с 8 по 24 января 2021 года, но не в режиме пленарных заседаний.

Всего же в Украине за минувшие сутки подтвердили 8 416 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти вдвое больше пациентов - 16 150 (новый рекорд). Всего за сутки провели 55 856 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893.

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Новости Украины Политика Андрей ГерусCOVID-19Коронавирус

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