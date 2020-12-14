Стало известно, сколько нардепов сейчас болеют COVID-19

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня коронавирусной болезнью болеет 21 депутат Верховной рады. Также COVID-19 болеют и 55 сотрудников Аппарата ВР.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента.

"По состоянию на сегодня переболело или болеет в Аппарате ВР 211 сотрудников. Среди народных депутатов, которые переболели или болеют сегодня, это 128 народных депутатов Украины. По состоянию на сегодня (болеют, - ред.) 21 парламентарий и 55 сотрудников аппарата", - сказал Разумков.

Напомним, ранее спикер заявил, что Верховная рада будет работать при жестком карантине, который будет действовать с 8 по 24 января 2021 года. Однако пока не известно, в каком именно формате будет работать парламент.

Разумков напомнил, что во время пандемии парламент менял график работы, работал в комитетах и меньше собирался в зале пленарных заседаний, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

Как писало РБК-Украина, карантин в Украине продлили до конца зимы. Такое решение принял Кабинет министров на заседании 9 декабря.

Кроме того, правительство предусмотрело усиление карантина в период с 8 по 24 января. Работу общественного транспорта останавливать не будут.