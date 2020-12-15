Нардеп Герус захворів на коронавірус

Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Народний депутат від "Слуги народу" і голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус захворів на коронавірус. Він знаходиться на самоізоляції будинку.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Отримав позитивний тест на COVID-19, відчуваю себе нормально, перебуваю вдома. Захворіли всією родиною, діти переносять легше, практично безсимптомно", - написав Герус.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що на коронавірусну хворобу хворіє 21 депутат Верховної ради, а також 55 співробітників Апарату. Загалом хворіли або хворіють сьогодні 128 народних депутатів.

Він також додав, що Рада буде працювати при суворому карантині з 8 по 24 січня 2021 року, але не у режимі пленарних засідань.

Всього ж в Україні за минулу добу підтвердили 8 416 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали майже вдвічі більше пацієнтів - 16 150 (новий рекорд). Загалом за добу провели 55 856 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 31 963, методом ІФА - 23 893.