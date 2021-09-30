Нардеп Дунда считает, что Разумков сознательно провоцирует свою отставку

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") считает, что глава Верховной рады Дмитрий Разумков сознательно провоцирует свою отставку с должности спикера.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу Live.
"Он для себя понял, что ему нужно свободное плавание, но просто уйти он не может, и делает все для того, чтобы его уволили. Для своего пиара и дальнейшего продвижения ему нужно уйти именно так, поэтому он находит любую причину и конфликты там, где они не нужны и их может не быть", - сказал Дунда.
Нардеп добавил, что у Разумкова всегда можно было уважать за наличие собственного мнения, даже идущего в разрез с официальной позицией партии "Слуга народа", но сейчас спикер занял неконструктивную позицию.
"На сегодня его позиция абсолютно не такая. Все выглядит так, что он упорно пытается найти повод для своего увольнения", - отметил Дунда.
Дунда считает, что Разумков готовится к сольной политической карьере, но имиджево не может себе позволить подать в отставку самостоятельно.
Кроме этого, нардеп выразил уверенность в том, что голоса для отставки спикера в парламенте есть.
Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил у Разумкова подписные листы, чтобы начать собирать голоса за его отставку.