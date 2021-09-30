Нардеп Дунда вважає, що Разумков свідомо провокує свою відставку

"Він для себе зрозумів, що йому потрібно вільне плавання, але просто піти він не може, і робить все для того, щоб його звільнили. Для свого піару і подальшого просування йому потрібно піти саме так, тому він знаходить будь-яку причину і конфлікти там, де вони не потрібні і їх може не бути", - сказав Дунда.

Нардеп додав, що у Разумкова завжди можна було поважати за наявність власної думки, яка навіть йде в розріз з офіційною позицією партії "Слуга народу", але зараз спікер зайняв неконструктивну позицію.

"На сьогодні його позиція абсолютно не така. Все виглядає так, що він наполегливо намагається знайти привід для свого звільнення", - зазначив Дунда.

Дунда вважає, що Разумков готується до сольної політичної кар'єри, але іміджево не може собі дозволити подати у відставку самостійно.

Крім цього, нардеп висловив упевненість в тому, що голоси для відставки спікера в парламенті є.