Нардеп Дунда вважає, що подвійне громадянство гальмують "агенти Кремля"

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") вважає, що врегулювання питання подвійного громадянства в Україні необхідно завершити в найближчі терміни і пов'язує затримку в розгляді цього питання з небажанням держслужбовців, які мають паспорт РФ, розкривати цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на коментар нардепа в ефірі Апостроф TV.

"Вони турбуються тільки про свої особисті інтереси і не хочуть відмовлятися від можливості використовувати Росію, як запасний аеродром. Сміливо можна назвати їх "агентами Кремля", - сказав він.

Дунда зазначив, що за останні роки в уряді і в менеджменті держкомпаній працювало чимало посадовців, що мають закордонне громадянство, наприклад, Латвії, США або Грузії і вони цього не приховували.

Він нагадав, що з 2022 року декларування наявності громадянства третіх країн буде обов'язковим при подачі майнових декларацій в Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК).

А президент Володимир Зеленський ще в липні підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про декларування інформації про подвійне громадянство українських очильників.

Дунда заявив, що впевнений, що в стінах ВР знайдеться достатньо депутатів, які відстоюють національні інтереси України і готові підтримати легалізацію подвійного громадянства.