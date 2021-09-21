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Нардеп Дунда вважає, що подвійне громадянство гальмують "агенти Кремля"

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Київ, Вівторок 21 вересня 2021 16:25
Нардеп Дунда вважає, що подвійне громадянство гальмують "агенти Кремля" Фото: народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда (facebook.com/dunda.sluganarodu)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") вважає, що врегулювання питання подвійного громадянства в Україні необхідно завершити в найближчі терміни і пов'язує затримку в розгляді цього питання з небажанням держслужбовців, які мають паспорт РФ, розкривати цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на коментар нардепа в ефірі Апостроф TV.

"Вони турбуються тільки про свої особисті інтереси і не хочуть відмовлятися від можливості використовувати Росію, як запасний аеродром. Сміливо можна назвати їх "агентами Кремля", - сказав він.

Дунда зазначив, що за останні роки в уряді і в менеджменті держкомпаній працювало чимало посадовців, що мають закордонне громадянство, наприклад, Латвії, США або Грузії і вони цього не приховували.

Він нагадав, що з 2022 року декларування наявності громадянства третіх країн буде обов'язковим при подачі майнових декларацій в Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК).

А президент Володимир Зеленський ще в липні підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про декларування інформації про подвійне громадянство українських очильників.

Дунда заявив, що впевнений, що в стінах ВР знайдеться достатньо депутатів, які відстоюють національні інтереси України і готові підтримати легалізацію подвійного громадянства.

Як повідомлялося, Дунда вважає, що при легалізації подвійного громадянства в Україні необхідно, на час окупації Росією Криму та частини Донбасу, обмежити українським громадянам з паспортами РФ право обиратися і бути обраними, а також займати державні посади.

В кінці січня депутати фракції "Слуга народу" Олег Дунда, Олександр Аліксійчук, Дмитро Мікіша зареєстрували законопроект №4640 "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового забезпечення наявності іноземного громадянства (підданства) у громадян України".

Шмигаль виступає за введення подвійного громадянства, але не з країною-агресором - Росією.
До цього, в своєму виступі в Стенфорді Зеленський заявив, що виступає за прийняття законодавства про подвійне громадянство в Україні, однак зазначив, що через зовнішню агресію Росії, підхід до цього питання не може бути універсальним.

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Олег Бунда
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