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Нардеп Драбовський із запізненням подав декларацію та може заплатити штраф

Новини » Політика     02.06.2020 - 11:26
Нардеп Драбовський із запізненням подав декларацію та може заплатити штраф
Фото: Анатолій Драбовський (facebook.com/ZeDrabovskii)

Нардепу загрожує штраф до 1 700 гривень, якщо у нього не було поважної причини

Народний депутат від "Слуги народу" Анатолій Драбовський із запізненням подав декларацію про доходи. Тепер йому загрожує штраф до 1 700 гривень, якщо у нього не було поважної причини.

Відповідну декларацію опубліковано в Єдиному державному реєстрі НАЗК.

В реєстрі зазначено, що Драбовський подав декларацію 1 червня о 17:34, хоча термін подачі закінчувався 31 травня. Згідно документа, у нардепа та його сім'ї в користуванні є автомобіль, дві квартири, три житлових будинки і 5 земельних ділянок у Вінниці та Вінницькій області.

Також він володіє акціями Вінницького олійно-жирового комбінату, а його дружина - авторськими правами на музичні твори.

Загальний дохід сім'ї Драбовських минулого року склав 1,3 млн гривень, також у них є грошові активи в розмірі 256 606 гривень і 65 000 доларів. При цьому фінансові зобов'язання депутата становить 869 577 гривень.

В Національному агентстві по запобіганню корупції (НАЗК) зазначили у коментарі РБК-Україна, що за несвоєчасну подачу декларації без поважних причин встановлена відповідальність.

Штраф за таке порушення становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1 700 гривень.

Нагадаємо, Драбовський став єдиним нардепом нинішнього скликання Верховної ради, який вчасно не подав декларацію; у НАЗК заявили, що стосовно нього можуть зробити висновок про навмисне не надання документа.

Зазначимо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, як може пройти загальне декларування і що запропонують українцям.

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Автор: Олег Черниш

Теги Новини України нардепдекларацияНАПК
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