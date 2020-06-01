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Декларацию не подал только один нардеп: названо имя

Новости » Политика     01.06.2020 - 17:31
Декларацию не подал только один нардеп: названо имя
Фото: Анатолий Драбовский (facebook.com ZeDrabovskii)

Драбовский единственный из нардепов вовремя не подал декларацию

Только один депутат Верховной рады не успел подать электронную декларацию о доходах до завершения срока. Это нардеп от "Слуги народа" Анатолий Драбовский.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

Отметим, срок подачи ежегодных деклараций о доходах истек 31 мая.

"Драбовский не подал декларацию. Вот и первый претендент на обоснованный вывод (о преднамеренном не предоставлении декларации, - ред.)", - сказали в НАПК.

Драбовскому 62 года, он является членом комитета по вопросам бюджета. До избрания в парламент был ректором Винницкого кооперативного института. Выиграл выборы на одномандатном округе №12 в Винницкой области в июле 2019 года.

Напомним, почти перед самым дедлайном декларацию подал президент Владимир Зеленский, в ней он указал недвижимость в Украине и за рубежом, коллекцию часов, а также миллионные доходы.

Кроме того, впервые в открытом доступе появилась декларация главы Службы безопасности Украины, впрочем, в ней Иван Баканов не указал испанскую фирму, которой владеет с 2015 года.

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Автор: Олег Черныш

Теги Новости Украины нардепДекларации о доходахНАПК
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