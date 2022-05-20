Нардеп Беленюк получил от разведки наградной пистолет "Глок-19"

Служба внешней разведки Украины наградила народного депутата от "Слуга народа" Жана Беленюка пистолетом "Глок-19". Соответствующий приказ был подписан еще в апреле 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

"Глок-19" не первый подарок Жану Беленюку от государства. Ранее за спортивные достижения ему выделили квартиру в Киеве. Еще одну он получил в Полтаве - поспособствовал президент Федерации греко-римской борьбы Украины, депутат Полтавского облсовета Олег Сазонов.

В свою очередь, политический эксперт Александр Кочетков сравнил это награждение с награждением еще нардепа Николая Тищенко пистолетом Стечкина, "за героическую оборону Мукачева", и предложил представителям власти, владеющим наградным оружием, применить его на поле боя против российских оккупантов.