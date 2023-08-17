Наразі зарано говорити про продовження обмежень на агроімпорт з України, - Єврокомісія

Наразі рано порушувати питання про необхідність продовження превентивних заходів проти імпорту сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня.
Про це заявив речник Європейської комісії Балаш Уйварі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Наразі будь-які заклики до продовження превентивних заходів після 15 вересня, з нашої точки зору, є передчасними. Ми вважаємо, що треба дати час платформі для роботи", - заявив Уйварі.
Речник зауважив, що спеціальна координаційна платформа, яка включає Україну та інші країни-сусідів, а також Молдову, провела сьогодні, 17 серпня, шосту зустріч, підсумки якої стануть відомими вже незабаром.
Уйварі додав, що в рамках роботи платформи вдалось досягти "хороших початкових результатів", починаючи від поглиблення довіри й обміну інформацією, а також закінчуючи розробкою та реалізацією конкретних заходів для усунення логістичних вузьких місць й збільшення пропускної можливості через Дунайський маршрут й Балтійські чи Адріатичний коридори.
Обмеження імпорту української агропродукції
У квітні Польща заявила про заборону ввезення продовольства з України попри рішення ЕС про вільний доступ продукції з України під час війни. Через деякий час Єврокомісія погодила заборону імпорту української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до вищезгаданої країни, а також Словаччини, Румунії, Угорщини та Болгарії.
Заборона діє до 15 вересня. Проте Польща наполягає на продовженні щонайменше до кінця 2023 року.
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