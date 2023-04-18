UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наразі немає доказів, що Китай надавав зброю Росії, - генсек НАТО

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі немає доказів того, що Китай надає летальну військову допомогу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і поки що не бачимо жодних доказів того, що Китай надає летальну військову допомогу Росії", - сказав Столтенберг.

За його словами, позиція НАТО дуже чітка, й полягає в тому, що для китайського лідера Сі Цзіньпіна було б великою помилкою підтримувати незаконну війну російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що Китай продовжує скуповувати російську нафту за цінами вищими від санкційного цінового ліміту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяКитайЄнс СтолтенбергВійна Росії проти України