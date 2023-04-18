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Пока нет доказательств, что Китай предоставлял оружие России, - генсек НАТО

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока нет доказательств того, что Китай оказывает летальную военную помощь России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и пока не видим никаких доказательств того, что Китай предоставляет летальную военную помощь России", - сказал Столтенберг.

По его словам, позиция НАТО очень четкая, и заключается в том, что для китайского лидера Си Цзиньпина было бы большой ошибкой поддерживать незаконную войну российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, сегодня мы сообщали, что Китай продолжает скупать российскую нефть по ценам выше санкционного ценового лимита.

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