Нарахування пенсії за вислугу років. Роз'яснення ПФУ, хто і як може отримати

Як пояснили у ПФУ, такі пенсійні виплати можуть отримати лише ті громадяни, які працюють на роботах, що можуть призвести до втрати профпридатності. Зокрема це можуть бути працівники зі сфери авіації, залізниці та військові. Право на пенсію за вислугу років мають прокурори.

Варто зауважити, що на деяких підприємствах пенсію по вислузі років можна отримати ще до настання пенсійного віку.

Хто має право при досягненні певного віку

Пенсію по вислузі років можуть отримати чоловіки 50 або 55 років та жінки 45-50 років. Однак вони повинні мати достатню кількість загального страхового стажу та стажу на конкретній посаді.

На таку пенсію можуть розраховувати представники таких професій:

диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом, а також інженерно-технічний склад цивільної авіації;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах;

працівники, зайняті на лісозаготівлях та лісосплаві;

механізатори (докери-механізатори) у портах;

плавсклад морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Хто отримує пенсію за вислугу років незалежно від віку

Вік призначення пенсії за вислугу років встановлено для низки професій, однак певний стаж все одно необхідний.

Мова про такі спеціальності:

артисти за наявності на час звернення за пенсією стажу творчої діяльності від 20 до 35 років;

працівники авіації та льотно-випробувального складу за наявності вислуги років у чоловіків від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017 та пізніше, у жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.1. 2017 та пізніше;

працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років на 01.04.2015 до 26 років; 6 місяців на 11.10.2017;

спортсмени за наявності стажу щонайменше 25 років, зокрема перебування у складі збірних команд України щонайменше 6 років.

Пенсія за вислугу років військовим

Військовослужбовцям пенсія за вислугу років призначається під час звільнення з військової служби.

Однак є виключення:

пенсія незалежно від віку, якщо на день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги;

у разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років та старше, з яких не менше 12 календарних років та 6 місяців складає служба.

Розміри пенсій визначаються від 50% (звільненим у відставку за віком або станом здоров'я від 55%) до 70% відповідних сум грошового забезпечення залежно від тривалості вислуги. Мінімальний розмір пенсій за вислугу років не може бути нижчим за 3854 грн.

Пенсії за вислугу років працівникам прокуратури

Незалежно від віку право на пенсію за вислугу років мають працівники прокуратури, у яких на день звернення за призначенням такої виплати є мінімум 25 років вислуги. Зокрема стаж роботи на посадах прокурорів не менше 15 років. Розміри пенсій визначаються як 60% від суми їх місячної (діючої) заробітної плати.

Пенсії у 2023 році

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив близько 5%.

Основне збільшення розміру пенсій у 2023 році відбулося під час індексації, яка пройшла з 1 березня.

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,15 млн українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.