Нарахування пенсії за вислугу років. Роз'яснення ПФУ, хто і як може отримати

В Україні пенсія за вислугу років може бути призначена лише окремим співробітникам, які довго працювали та мають великий страховий стаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Як пояснили у ПФУ, такі пенсійні виплати можуть отримати лише ті громадяни, які працюють на роботах, що можуть призвести до втрати профпридатності. Зокрема це можуть бути працівники зі сфери авіації, залізниці та військові. Право на пенсію за вислугу років мають прокурори.
Варто зауважити, що на деяких підприємствах пенсію по вислузі років можна отримати ще до настання пенсійного віку.
Пенсію по вислузі років можуть отримати чоловіки 50 або 55 років та жінки 45-50 років. Однак вони повинні мати достатню кількість загального страхового стажу та стажу на конкретній посаді.
На таку пенсію можуть розраховувати представники таких професій:
Вік призначення пенсії за вислугу років встановлено для низки професій, однак певний стаж все одно необхідний.
Мова про такі спеціальності:
Військовослужбовцям пенсія за вислугу років призначається під час звільнення з військової служби.
Однак є виключення:
Незалежно від віку право на пенсію за вислугу років мають працівники прокуратури, у яких на день звернення за призначенням такої виплати є мінімум 25 років вислуги. Зокрема стаж роботи на посадах прокурорів не менше 15 років. Розміри пенсій визначаються як 60% від суми їх місячної (діючої) заробітної плати.
Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив близько 5%.
Основне збільшення розміру пенсій у 2023 році відбулося під час індексації, яка пройшла з 1 березня.
За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,15 млн українців.
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