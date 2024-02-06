Начисление пенсии за выслугу лет. Разъяснение ПФУ, кто и как может получить

Как пояснили в ПФУ, такие пенсионные выплаты могут получить только граждане, работающие на работах, которые могут привести к потере профпригодности. В частности, это могут быть работники из сферы авиации, железные дороги и военные. Право на пенсию за выслугу лет имеют прокуроры.

Следует заметить, что на некоторых предприятиях пенсию по выслуге лет можно получить еще до наступления пенсионного возраста.

Кто имеет право при достижении определенного возраста

Пенсию по выслуге лет могут получить мужчины 50 или 55 лет и женщины 45-50 лет. Однако, они должны иметь достаточное количество общего страхового стажа и стажа на конкретной должности.

На такую пенсию могут рассчитывать представители таких профессий:

диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением, а также инженерно-технический состав гражданской авиации;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;

работники, занятые на лесозаготовках и лесосплаве;

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;

плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Кто получает пенсию за выслугу лет независимо от возраста

Возраст назначения пенсии за выслугу лет установлен для ряда профессий, однако определенный стаж все равно необходим.

Речь о таких специальностях:

артисты при наличии на время обращения за пенсией стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет;

работники авиации и летно-испытательного состава при наличии выслуги лет у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017 и позже, у женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.1. 2017 и позже;

работники образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального стажа работы от 25 лет на 01.04.2015 г. до 26 лет; 6 месяцев на 11.10.2017;

спортсмены при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Пенсия за выслугу лет военным

Военнослужащим пенсия за выслугу лет назначается при увольнении с военной службы.

Однако есть исключение:

пенсия независимо от возраста, если на день увольнения они не менее 25 календарных лет выслуги;

в случае достижения на день увольнения со службы 45 лет и при наличии страхового стажа 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Размеры пенсий определяются от 50% (уволенным в отставку по возрасту или состоянию здоровья от 55%) до 70% соответствующих сумм денежного довольствия в зависимости от продолжительности выслуги. Минимальный размер пенсий за выслугу лет не может быть ниже 3854 грн.

Пенсии за выслугу лет работникам прокуратуры

Независимо от возраста, право на пенсию за выслугу лет имеют работники прокуратуры, у которых на день обращения за назначением такой выплаты есть минимум 25 лет выслуги. В частности, стаж работы на должностях прокуроров не менее 15 лет. Размеры пенсий определяются как 60% от суммы их месячной (действующей) заработной платы.

Пенсии в 2023 году

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 грн. или на 16,5% до 5 385,25 грн. В то же время, официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил около 5%.

Основное увеличение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации, прошедшей с 1 марта.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. Пенсии более 10 тысяч гривен получали 1,15 млн. украинцев.

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