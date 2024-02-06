Начисление пенсии за выслугу лет. Разъяснение ПФУ, кто и как может получить

В Украине пенсия за выслугу лет может быть назначена только отдельным сотрудникам, долго работавшим и имеющим большой страховой стаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Как пояснили в ПФУ, такие пенсионные выплаты могут получить только граждане, работающие на работах, которые могут привести к потере профпригодности. В частности, это могут быть работники из сферы авиации, железные дороги и военные. Право на пенсию за выслугу лет имеют прокуроры.
Следует заметить, что на некоторых предприятиях пенсию по выслуге лет можно получить еще до наступления пенсионного возраста.
Пенсию по выслуге лет могут получить мужчины 50 или 55 лет и женщины 45-50 лет. Однако, они должны иметь достаточное количество общего страхового стажа и стажа на конкретной должности.
На такую пенсию могут рассчитывать представители таких профессий:
Возраст назначения пенсии за выслугу лет установлен для ряда профессий, однако определенный стаж все равно необходим.
Речь о таких специальностях:
Военнослужащим пенсия за выслугу лет назначается при увольнении с военной службы.
Однако есть исключение:
Независимо от возраста, право на пенсию за выслугу лет имеют работники прокуратуры, у которых на день обращения за назначением такой выплаты есть минимум 25 лет выслуги. В частности, стаж работы на должностях прокуроров не менее 15 лет. Размеры пенсий определяются как 60% от суммы их месячной (действующей) заработной платы.
Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 грн. или на 16,5% до 5 385,25 грн. В то же время, официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил около 5%.
Основное увеличение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации, прошедшей с 1 марта.
По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. Пенсии более 10 тысяч гривен получали 1,15 млн. украинцев.
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